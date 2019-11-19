События

20:30 19.11.2019

Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник РФ – штаб ООС

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Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник РФ – штаб ООС

Военнослужащие Операции объединенных сил во вторник днем сбили российский беспилотный летательный аппарат, который летал над позициями украинских подразделений, сообщает пресс-центр (ООС).

"Сегодня после обеда, на Горловском направлении, российские оккупационные войска использовали БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Так, враждебный беспилотный летательный аппарат был сбит сосредоточенным огнем из стрелкового оружия.

"При падении в нежилом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать о небезопасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных", - отметили в ООС.

Отмечается, что остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.

Теги: #рф #беспилотник #донбасс
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