События

20:09 19.11.2019

СБУ в Днепре предотвратила незаконное присвоение коммунальной земли на 30 млн грн

1 мин читать
СБУ в Днепре предотвратила незаконное присвоение коммунальной земли на 30 млн грн

В Днепре Служба безопасности Украины предотвратила незаконное присвоение чиновниками коммунальной земли на общую сумму почти 30 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"В состав группы входили один из руководителей ГУ Госгеокадастра в Днепропетровской области и представители местного криминалитета, имеющие связи с российскими "коллегами", - сказано в сообщении.

Так, злоумышленники при проведении конкурса на должность в один из отделов Госгеокадастра "трудоустроили" фиктивного регистратора, использовали для этого утраченные документы жителя города.

"Несуществующий чиновник получил электронный ключ доступа в Госгеокадастру. От его имени осуществляли незаконную государственную регистрацию земельных участков с возможностью перевода их в частную собственность. В течение девяти месяцев "государственный служащий" даже получал заработную плату на оформленный банковский счет", - отметили в СБУ.

Дельцы незаконно зарегистрировали и получили кадастровые номера на 14 земельных участков в центральной части Днепра, общей площадью более 2,8 гектара.

Во время следственных действий по местам работы ключевых фигурантов дела правоохранители изъяли документацию и другие доказательства проведения махинации.

В рамках нарушенного уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к противоправной деятельности.

Теги: #днепр #земля #сбу #чиновники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:00 19.11.2019
Генпрокуратура изменила подозрение двум экс-сотрудникам СБУ, причастным к пыткам проукраинского активиста в Крыму

Генпрокуратура изменила подозрение двум экс-сотрудникам СБУ, причастным к пыткам проукраинского активиста в Крыму

18:49 18.11.2019
По вопросу предельной концентрации с/х земли в одних руках будет найден компромисс ко второму чтению – уполномоченный Зеленского

По вопросу предельной концентрации с/х земли в одних руках будет найден компромисс ко второму чтению – уполномоченный Зеленского

13:59 18.11.2019
Тимошенко обжалует в КС законность запуска рынка земли без всеукраинского референдума

Тимошенко обжалует в КС законность запуска рынка земли без всеукраинского референдума

12:00 18.11.2019
Руководство департамента Харьковского горсовета присвоило более 5 миллионов гривен при ремонте дорог - СБУ

Руководство департамента Харьковского горсовета присвоило более 5 миллионов гривен при ремонте дорог - СБУ

17:14 16.11.2019
Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры

16:40 16.11.2019
Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры – Гитлянская

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры – Гитлянская

12:26 16.11.2019
СБУ направила в суд дело о хищения $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка"

СБУ направила в суд дело о хищения $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка"

12:00 16.11.2019
Правительство обещает кредиты под 3-5% на покупку земли – Милованов

Правительство обещает кредиты под 3-5% на покупку земли – Милованов

20:53 15.11.2019
Суд оставил в силе меру пресечения заммэра Днепра, подозреваемый в присвоении средств на ремонт Нового моста

Суд оставил в силе меру пресечения заммэра Днепра, подозреваемый в присвоении средств на ремонт Нового моста

20:46 15.11.2019
СБУ предупредила нелегальный сбыт янтаря почти на 6 млн грн

СБУ предупредила нелегальный сбыт янтаря почти на 6 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обсудил с Маасом ситуацию на Донбассе и предстоящую встречу "Нормандской четверки"

Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник РФ – штаб ООС

Суд 21 ноября допросит Парубия в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане

Прокуратура обвиняет главу Укрэксимбанка в преступных действиях в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова

Глава Минобороны: Рассматриваю возвращение Россией судов как выполнение решения Морского трибунала

ПОСЛЕДНЕЕ

В Хмельницкой области мужчина привязал собаку к автомобилю и протянул по дороге

Экс-глава Апелляционного суда Киева Чернушенко подал в суд на Нацполицию и СБУ

Зеленский обсудил с Маасом ситуацию на Донбассе и предстоящую встречу "Нормандской четверки"

Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник РФ – штаб ООС

Подполковник Виндман рассказал в конгрессе США, как трижды получал предложения стать министром обороны Украины

Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Насирова – САП

Cadogan Petroleum назначила двух новых членов совета директоров

Суд 21 ноября допросит Парубия в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане

У Ложкина считают обвинения в адрес главы Укрэксимбанка Гриценко революционным подходом к пониманию работы банков

В Харькове задержана группа иностранцев, подозреваемая в разбойных нападениях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА