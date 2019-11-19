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20:07 19.11.2019

Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Насирова – САП

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Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Насирова – САП

На заседании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) во вторник прокурор огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Во вторник, 19 ноября, в Высшем антикоррупционном суде с участием прокуроров САП состоялось судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению бывшего главы ГФС Украины и руководителя департамента ГФС Украины", - сказано в сообщении.

Так, на заседании прокурор САП огласил обвинительный акт, а также вступительную речь.

"Следующее заседание - в 10:00 3 декабря", - отметили в САП.

Как сообщалось, в ночь на 3 марта 2017 года Насиров был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования дела о реструктуризации рентных платежей за добычу газа компаний, связанных с народным депутатом Александром Онищенко, который покинул Украину и проживает за ее пределами.

САП в ноябре 2017 года утвердила и направила в суд обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Насирова, а также руководителя департамента ГФС. Шевченковский райсуд Киева 27 ноября 2017 года принял решение о рассмотрении по существу этого обвинительного акта.

Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.

17 мая Насиров подал ходатайство относительно передачи его уголовного производства для рассмотрения в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Теги: #вакс #насиров #гфс
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