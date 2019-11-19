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19:34 19.11.2019

В Харькове задержана группа иностранцев, подозреваемая в разбойных нападениях

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В Харькове задержана группа иностранцев, подозреваемая в разбойных нападениях

В Харькове полиция задержала группу граждан Азербайджана и Российской Федерации (27-38 лет), подозреваемую в разбойных нападениях (ч.2 ст.187 УК Украины), в том числе и на 39-летнего гражданина Вьетнама.

Как сообщает во вторник отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в спецоперации по задержанию принимали участие бойцы КОРДа.

"В ходе обысков по месту жительства правонарушителей и в автомобиле "Мазда" полицейские изъяли денежные средства, 11 сим-карт, 2 автомобильных государственных знака, 3 раскладных ножа, бейсбольную биту, 2 пакета пластиковых хомутов, медицинские маски и тому подобное", - говорится в сообщении.

На данный момент задержанным инкриминируется 2 разбойных нападения. Одно произошло в августе. На 56-летнего харьковчанина напали возле дома в спальном районе города и забрали у него 100 тыс. грн. Второе - вечером 18 ноября. На гражданина Вьетнама напали возле дома по ул.Морозова, нанесли ему несколько ударов и забрали сумку, в которой было порядка $20 тыс., 4 тыс.грн и документы пострадавшего. После этого нападавшие скрылись на автомобиле "Мазда". Спустя несколько часов полиции удалось задержать их.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Правоохранители проверяют их причастность к совершению других преступлений на территории Харькова.

Теги: #задержание #полиция #харьков
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