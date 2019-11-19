Пограничники Украины в сотрудничестве с Европолом выявили у берегов Италии яхту с 74 нелегалами под управлением украинцев

Госпогранслужба Украины на днях получила подтверждение, что по предоставленной Европолу информации об одном из плавсредств, которое могло использоваться для незаконной оборутки, Береговая охрана Италии остановила дрейфующую яхту с нелегалами на бору.

"Плавсредство удалось обнаружить в бухте Роччелла-Ионика. На борту маленького суденышка находилось до 74 пассажиров, которые назвались гражданами Ирака. Экипаж яхты состоял из 2 украинцев 1980 и 1988 рождения. За содействие нелегальной миграции итальянская полиция наших соотечественников арестовала", - сообщается на сайте МВД Украины во вторник.

В ведомстве напомнили, что недавно оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно со следственным отделом ГУ Нацполиции в АР Крым, представителями Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым на Херсонщине разоблачили организованную группу лиц, занимавшихся незаконной переправкой мигрантов и наркотических веществ из Турции в страны ЕС.

В Украине одни преступники строили маломерные плавсредства, изготавливали поддельные регистрационные документы, а другие вербовали людей с финансовыми проблемами и втягивали их в противоправную деятельность. В конце октября украинские правоохранители задержали членов группировки. Также в море неподалеку от Херсона задержали яхту с двумя завербованными украинском и куратором.

"Как показывает опыт, организаторов мало интересует судьба нелегалов или плавсредств. К ним относились как к расходному материалу, который уже принес определенную прибыль и может быть задержан правоохранительными органами или даже попасть в кораблекрушение. Завербованными моряками тоже не занимались. В качестве примера, только в тюрьмах Греции за такие преступления отбывают наказание около 300 украинцев", - отметили в МВД Украины.

Также в министерстве подчеркивают, что в данной преступной схеме граждане Украины, которые осуществляют непосредственное переправки незаконных мигрантов в страны ЕС, с точки зрения украинского законодательства выступают в роли пострадавших от преступной деятельности, которая, в свою очередь состоит в их вербовке и эксплуатации "торговцев людьми".

В большинстве случаев в ходе побуждения украинских граждан к совершению указанного противоправной деятельности применяются мошеннические методы убеждения, им не сообщается истинная цель перевозки лиц на прогулочных яхтах и в 100% случаев не сообщаются негативные последствия в случае их задержания правоохранительными органами. В МВД Украины отмечают, что в Греции за переправку незаконных мигрантов наказывают лишением свободы, срок которой составляет от 20 до 280 лет, а в Италии - до 5 лет.

"Государственной пограничной службой Украины совместно с Национальной полицией Украины и Европолом принимаются активные меры по противодействию указанной преступной деятельности, проводятся следственные действия, конечной целью которых является привлечение к уголовной ответственности лиц, в том числе иностранных граждан, причастных к вовлечению украинских граждан в преступную деятельность за рубежом", - добавили в министерстве.