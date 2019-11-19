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18:39 19.11.2019

Боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе сначала суток

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Боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе сначала суток

В течение суток вторника боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук в 18.00 вторника.

Так, 3 обстрела позиций украинских войск боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку от Южного - из ручных и станковых противотанковых гранатометов; у н.п.Новотошковское - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из автоматических гранатометов вел огонь по позициям Объединенных сил в районе Гнутово.

Теги: #всу #оос #боевики
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