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18:18 19.11.2019

Послы Европы и США соболезнуют в связи со смертью раненного на Донбассе командира 128-й бригады ВСУ

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Послы Европы и США соболезнуют в связи со смертью раненного на Донбассе командира 128-й бригады ВСУ

Послы Франции, Германии, Великобритании, США выражают соболезнования в связи со смертью командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины Евгения Коростелева, который умер в харьковском госпитале в ночь на 19 ноября.

"Послы Франции, Германии, Великобритании, США выражают свои соболезнования Украине по поводу смерти полковника Евгения Коростелева, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он сопровождал нас 7 ноября в Петровском во время разведения", - написал посол Франции в Украине Этьен де Понсен на своей странице в Твиттере во вторник.

Он подчеркнул, что полковник Коростылев и все, кто отдал свою жизнь за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, никогда не будут забыты.

Как сообщалось, около 4 утра 19 ноября мер командир 128-й горно-пехотной бригады Евгений Коростелев, который был ранен 12 ноября неподалеку от Новотроицкого во время обхода передовых позиций. Он вместе с другим офицером подорвался на мине.

13 ноября комбрига в тяжелом состоянии доставили в госпиталь в Харькове.

Теги: #всу #сша #ес
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