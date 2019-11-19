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18:09 19.11.2019

К концу года в университетах будет создан 21 центр коллективного пользования научным оборудованием

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К концу года в университетах будет создан 21 центр коллективного пользования научным оборудованием

Министерство образования и науки распорядилось открыть на базе университетов еще 7 центров коллективного пользования научным оборудованием, таким образом, к концу 2019 года будет создан 21 такой центр.

"В этом году в украинских вузах создадут еще 7 центров коллективного пользования научным оборудованием (ЦКПНО), чтобы расширить доступ украинских ученых в современной научной инфраструктуре. На развитие этих центров, а также на поддержку ранее учрежденных ЦКПНО правительство направило 138 млн грн. Поэтому в целом к концу 2019 года в университетах уже будет создан 21 центр коллективного пользования", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что проводить исследования в таких центрах могут ученые из разных вузов Украины, а также научных учреждений. Согласно сообщению, ЦКПНО создаются в основном в регионах. Так, только 4 центра из 21-го расположены в Киеве.

Теги: #минобразования #образование
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