Мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы в 2019 году пройдут под лозунгом "Вільні творити майбутнє"

Мероприятия, приуроченные ко Дню Достоинства и Свободы, в 2019 году в Украине будут проходить под лозунгом "Свободные творить будущее" ("Вільні творити майбутнє" – укр.).

"Вільні творити майбутнє" - это лозунг информационной кампании в этом году. Мы ее готовили совместно с Министерством культуры, молодежи и спорта. Эта информкампания направлена на то, чтобы объединить украинское общество, она о том, что все мы разные, но для нас одинаково ценны и достоинство и свобода", - сказала заведующая информационно-выставочным отделом Национального музея Революции Достоинства Ольга Сало во вторник в Киеве.

По ее словам, одним из главных мероприятий, которые пройдут в День Достоинства и Свободы будет открытие выставочного пространства и выставки с одноименным названием "М3: Майдан. Мемориал. Музей" на месте строительства Музея Революции Достоинства на аллее Героев Небесной Сотни.

Программа мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы в 2019 году также будет включать ряд мероприятий различной направленности - выставки, спектакли, показ фильмов, инсталляции, презентация книг и видеороликов и лекции.

Так, 21 ноября будут проходить экскурсионные программы "Навстречу Свободе" в Информационно-выставочном центре Музея Майдана и "Местами Революции Достоинства" в центральной части Киева.

Кроме того, пройдет открытие художественного проекту Оли Рондяк "Метемпсихоз". Открытие художественного проекту Оли Рондяк, а также ряд художественных мероприятий (кино, фото, музыка) в рамках проекта "Киев несокрушимый".

Отмечается, что в начале и в конце дня у часовни на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве состоится молитва по Небесной сотне с зажжением свечей.

Кроме того, множество мероприятий пройдет и в других городах страны.