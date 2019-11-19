События

16:44 19.11.2019

До 2024 года в 26 украинских школах будут пилотировать проект, который позволит снизить уровень буллинга

1 мин читать
До 2024 года в 26 украинских школах будут пилотировать проект, который позволит снизить уровень буллинга

До 2024 года в 26 украинских школах будут пилотировать проект по развитию мягких навыков, социально-эмоционального и нравственного обучения.

"В течение 5 лет 26 школ из разных областей страны будут внедрять систему по развитию мягких навыков, социально-эмоционального и нравственного обучения (СЕЕН или SEE Learning)", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Отмечается, что мягкие навыки являются неотъемлемой составляющей успешного обучения и обязательным компетентностью, которой должен обладать выпускник "Новой украинской школы".

Ожидается, что участникам эксперимента удастся улучшить академическую успеваемость, а также снизить уровень буллинга. Кроме того, система СЕЕН должна изменить общую атмосферу в школах и отношении учащихся к учителям, обучению, друг к другу и к самим себе.

На данный момент в рамках эксперимента уже готовы учебные программы для начальной и средней школы, разрабатывается программа для старшей школы. В дальнейшем EdCamp Ukraine и Университет Эмори обещают обнародовать базовый онлайн-курс по СЕЕН и предоставить свободный доступ ко всем методическим материалам, подготовить программы для старшей школы и даже для вузов и родителей, которые хотят использовать эти методики в домашнем обучении.

Теги: #школа #минобразования #буллинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:09 19.11.2019
К концу года в университетах будет создан 21 центр коллективного пользования научным оборудованием

К концу года в университетах будет создан 21 центр коллективного пользования научным оборудованием

11:46 12.11.2019
В Минобразования презентовали сервис для поиска и анализа цитирования ученых

В Минобразования презентовали сервис для поиска и анализа цитирования ученых

10:36 12.11.2019
Полиция устанавливает обстоятельства смерти школьницы, которая выпала из окна в Киеве

Полиция устанавливает обстоятельства смерти школьницы, которая выпала из окна в Киеве

18:54 05.11.2019
Зеленский поручил усовершенствовать систему экстренной медпомощи, сформировать основу для работы новой украинской школы и разработать закон об информпространстве

Зеленский поручил усовершенствовать систему экстренной медпомощи, сформировать основу для работы новой украинской школы и разработать закон об информпространстве

11:59 05.11.2019
Правительство намерено оптимизировать сеть школ

Правительство намерено оптимизировать сеть школ

14:07 29.10.2019
Новая украинская школа реализует системный подход к изучению иностранных языков - Минобразования

Новая украинская школа реализует системный подход к изучению иностранных языков - Минобразования

14:58 28.10.2019
В Минобразования ведут переговоры с Минфином по выделению отдельной субвенции для повышения зарплат некоторым категориям педагогов

В Минобразования ведут переговоры с Минфином по выделению отдельной субвенции для повышения зарплат некоторым категориям педагогов

14:15 25.10.2019
Школы и детские садики Киева могут дистанционно управлять потреблением тепла и экономить

Школы и детские садики Киева могут дистанционно управлять потреблением тепла и экономить

16:52 12.10.2019
Девять детей попали в больницу из-за распыления газа из баллончика в черниговской школе

Девять детей попали в больницу из-за распыления газа из баллончика в черниговской школе

11:15 04.10.2019
Минобразования и комитет здравоохранения ВР намерены урегулировать вопрос о недопуске в школы невакцинированных детей

Минобразования и комитет здравоохранения ВР намерены урегулировать вопрос о недопуске в школы невакцинированных детей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Прокуратура обвиняет главу Укрэксимбанка в преступных действиях в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова

Глава Минобороны: Рассматриваю возвращение Россией судов как выполнение решения Морского трибунала

Порошенко заявляет, что дело, по которому ГБР готовит ему подозрение, не имеет юридического веса

В Офисе президента встретились с Портновым и пообещали на Совете свободы слова объективно и всесторонне рассмотреть ситуацию с журналистами "Схем"

Печерский райсуд без ареста обязал главу Укрэксимбанка Гриценко за 5 дней внести залог почти в 3 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы в 2019 году пройдут под лозунгом "Вільні творити майбутнє"

НАБУ сообщило Дзензерскому о подозрении в недекларировании 4,7млрд грнневыполненныхобязательств перед банками

Генпрокуратура изменила подозрение двум экс-сотрудникам СБУ, причастным к пыткам проукраинского активиста в Крыму

Минюст и Пенсионный фонд начали обмениваться данными через систему "Трембита"

ДТЭК тестирует применение экзоскелетов шахтерами и энергетиками

Власти Ирана ставят возобновление работы интернета в зависимость от нормализации обстановки

В Украине в ближайшие дни без осадков, с 21 ноября ожидается похолодание

МВД обеспечит правопорядок во время массовых акций 21 ноября – Яровой

Взломана база данных отделения Банка Каймановых островов на острове Мэн

Новый руководитель "Укравтодора" анонсировал увольнения в Службах автодорог

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА