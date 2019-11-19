ДТЭК тестирует применение экзоскелетов шахтерами и энергетиками

ДТЭК проводит испытания применения экзоскелетов шахтерами и энергетиками своих предприятий для снижения травматизма и роста производственной эффективности, говорится в сообщении компании.

"Экзоскелет появился на мировом рынке недавно, но его уже активно тестируют международные промышленные компании. Мы тоже испытали экзоскелет на предприятиях в рабочих условиях и получили вполне положительные предварительные отзывы. Теперь мы проанализируем результаты тестирования, чтобы понять, сможет ли разработка снизить уровень травматизма и повысить производственную эффективность", - отметил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Волпе (Emanuele Volpe).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.