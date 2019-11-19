Генпрокуратура изменила подозрение двум экс-сотрудникам СБУ, причастным к пыткам проукраинского активиста в Крыму

Двум бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины сообщили об изменении ранее объявленного подозрения.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, на данный момент экс-сотрудники СБУ, а ныне сотрудники незаконно созданного "Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю" инкриминируют ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Согласно версии следствия, указанные лица могут быть причастны к пыткам по отношению к участнику акций протеста в Киеве в феврале 2014 года. Пострадавший был задержан на территории временно оккупированного полуострова Крым в феврале 2015 года и подвергся пыткам, в результате которых был вынужден признать свою вину в преступлении, которого не совершал. Российские спецслужбы обвинили его в причинении 18 февраля 2014 года телесных повреждений сотруднику спецподразделения "Беркут" на Майдане Независимости в Киеве "по мотивам идеологической неприязни и вражды".