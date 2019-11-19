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15:39 19.11.2019

Минюст и Пенсионный фонд начали обмениваться данными через систему "Трембита"

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Минюст и Пенсионный фонд начали обмениваться данными через систему "Трембита"

Министерство юстиции Украины и Пенсионный фонд Украины начали автоматическое взаимодействие между реестрами с помощью национальной системы "Трембита", благодаря которой обмен данными будет осуществляться без участия человека, что ускорит процесс предоставления услуг гражданам, сообщает TAPAS во вторник.

Согласно пресс-релизу, технически взаимодействие происходит между Государственным реестром актов гражданского состояния и Реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Отныне проверка данных об умерших автоматизирована, информация о факте смерти гражданина оперативно поступает в Пенсионный фонд, что позволяет своевременно предоставлять социальное пособие на погребение умершего и прекращать выплату пенсии.

Над проектом, кроме указанных ведомств, работали Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики при поддержке проекта USAID/UKAID "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS", Фонда Восточная Европа и EGOV4UKAINE.

Как сообщается в документе, ранее процесс пересылки данных происходил вручную, что значительно задерживало процесс обмена и сверки данных (данные в Пенсионный Фонд передавались в течение десяти рабочих дней), повышало риск субъективных технических ошибок. Отныне для верификации данных, благодаря "Трембита", у работников ПФУ является постоянный онлайн-доступ к информации о смерти физических лиц, которая, к тому же, автоматически обновляется каждые сутки.

Новое взаимодействие позволяет гражданам оперативно получать выплаты на погребение, а государству - контролировать процесс и исключить любые махинации с пенсиями умерших людей.

В ближайших планах в совершенствовании взаимодействия в системе "Трембита" предусмотрено создание карточки застрахованного лица (такую карту оформляют при рождении ребенка), получение информации о потере кормильца.

"Трембита" - система электронного взаимодействия украинских государственных электронных информационных ресурсов, через которую строятся информационные взаимодействия органов публичной власти. Система реализуется Государственным агентством по вопросам электронного правительства Украины в сотрудничестве с "Академией электронного управления", компаниями Cybernetica Ltd и SoftXpansion Ltd в рамках проекта EGOV4UKRAINE Программы "U-LEAD с Европой".

Теги: #трембита #пенсионный_фонд #минюст
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