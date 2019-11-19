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15:34 19.11.2019

В Украине в ближайшие дни без осадков, с 21 ноября ожидается похолодание

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В Украине в ближайшие дни без осадков, с 21 ноября ожидается похолодание

В ближайшие сутки погода в Украине существенно меняться не будет, но уже с четверга 21 ноября ожидается похолодание, сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщается, 20 ноября по всей территории Украины без осадков, только в Винницкой и Черкасской областях ночью возможны небольшие дожди. Ночью и утром в большинстве областей туман, ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м / с.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, на востоке прохладнее – до -3 градусов. Днем воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. В западных областях, а также Одесской области и Крыму температура днем поднимется до 7012 градусов.

В Киеве в ночь на среду небольшой дождь, туман, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем 5-7 градусов.

В четверг 21 ноября с северо-востока Европы начнется перемещение холодного воздуха арктического происхождения, и температура воздуха начнет снижаться, особенно на Левобережье.

В западных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на западе, юге и юго-востоке страны местами порывы 15-22 м/с.

В восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью температура опустится до 3-9 градусов ниже нуля, днем – до 0-3 градусов мороза. В Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На западе, в Одесской области и Крыму теплее – ночью 2-7 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла. градуса мороза до 1° градуса тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 1° мороза до 1° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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