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15:20 19.11.2019

МВД обеспечит правопорядок во время массовых акций 21 ноября – Яровой

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МВД обеспечит правопорядок во время массовых акций 21 ноября – Яровой

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой призвал руководителей правоохранительного ведомства на местах подготовиться к проведению массовых акций в День Достоинства и Свободы во избежание каких-либо провокаций, сообщается на странице МВД в соцсети Facebook во вторник.

"21 и 22 ноября в Киеве и других городах пройдут массовые акции, в которых примет участие большое количество людей. Органы системы МВД, в частности полиция, имеют огромный опыт обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Но каждый руководитель на местах, в каждом городе, должен готовиться к проведению этих акций заранее и обратить особое внимание на превентивную работу, чтобы избежать каких-либо провокаций", - сказал Яровой.

Государственный праздник День Достоинства и Свободы отмечается ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций — Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013—2014 гг.).

Теги: #митинг #яровой #мвд #акции
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