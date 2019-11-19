МВД обеспечит правопорядок во время массовых акций 21 ноября – Яровой

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой призвал руководителей правоохранительного ведомства на местах подготовиться к проведению массовых акций в День Достоинства и Свободы во избежание каких-либо провокаций, сообщается на странице МВД в соцсети Facebook во вторник.

"21 и 22 ноября в Киеве и других городах пройдут массовые акции, в которых примет участие большое количество людей. Органы системы МВД, в частности полиция, имеют огромный опыт обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Но каждый руководитель на местах, в каждом городе, должен готовиться к проведению этих акций заранее и обратить особое внимание на превентивную работу, чтобы избежать каких-либо провокаций", - сказал Яровой.

Государственный праздник День Достоинства и Свободы отмечается ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций — Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013—2014 гг.).