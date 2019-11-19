Новый руководитель "Укравтодора" анонсировал увольнения в Службах автодорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") намерено уволить руководителей Служб автомобильных дорог, которые были задействованы в коррупционных схемах, сообщил новый руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

"У нас много информации. Те, кто был задействован в каких-то схемах, лучше уходите самостоятельно", - сказал он на совместном с премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром инфраструктуры Владиславом Криклием брифинге в Киеве во вторник.

При этом премьер-министр выразил мнение о необходимости сокращения большей части руководителей Служб автодорог.

"Я бы принимал решение очень быстро. Особенно относительно лиц, о которых есть информация, что они задействованы в схемах. И, наоборот, принимал бы людей, порядочных и долго работающих на государство... Если где-то в областях или в центральном аппарате есть какие-то группы влияния, решительно от них избавляйтесь", - сказал он Кубракову.

Как сообщалось, Кабмин 15 ноября 2019 года назначил главой "Укравтодор"а эксперта IT-рынка и рынка мобильной связи "Офиса эффективного регулирования" Кубракова.

Кубраков с 2014 года являлся советником мэра Киева в IT сфере, занимал должность исполнительного директора ассоциации "Информационные технологии Украины", возглавляет сектор "IT и Телеком" в Офисе эффективного регулирования (BRDO).