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13:10 19.11.2019

В "Слуге народа" предлагают разрешить гражданам менять свое отчество

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В "Слуге народа" предлагают разрешить гражданам менять свое отчество

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества".

Авторы документа – народные депутаты из фракции "Слуга народа" - предлагают внести изменения в Гражданский и Семейный кодексы Украины,

Депутаты предлагают закрепить в законодательстве норму, согласно которой физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению не только изменить свои фамилию и собственное имя, но и отчество.

Законопроект оговаривает, что лица, достигшие четырнадцати лет, имеют право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия родителей.

В случае если над физическим лицом, достигшим четырнадцати лет, установлена опека, изменение фамилии и (или) собственного имени и (или) отчества осуществляется с согласия попечителя.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины".

Решение Европейского суда по правам человека являются обязательными к исполнению в соответствии со статьей 2 Закона Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека" и статьи 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая вступила в силу для Украины 11 сентября 1997 года.

Невыполнение решений Европейского суда по правам человека может привести к международно-политической ответственности.

Согласно действующему законодательству, граждане Украины могут изменить только фамилию и имя.

Теги: #законопроект #слуга_народа
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