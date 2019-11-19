Боевики один раз обстреляли украинские позиции с полуночи на Донбассе, потерь нет – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе г.Зализное Торецкого горсовета Донецкой области во вторник утром.

"Потерь с нашей стороны нет", - сообщается на сайте Министерства обороны.

Согласно сообщению оборонного ведомства, обстрел из ручных противотанковых гранатометов начался после 9.00 утра и длился 20 минут.

Это был единственный случай нарушения боевиками режима прекращения огня с начала суток вторника по состоянию на 12.30.