События

13:09 19.11.2019

Боевики один раз обстреляли украинские позиции с полуночи на Донбассе, потерь нет – Минобороны

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Боевики один раз обстреляли украинские позиции с полуночи на Донбассе, потерь нет – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе г.Зализное Торецкого горсовета Донецкой области во вторник утром.

"Потерь с нашей стороны нет", - сообщается на сайте Министерства обороны.

Согласно сообщению оборонного ведомства, обстрел из ручных противотанковых гранатометов начался после 9.00 утра и длился 20 минут.

Это был единственный случай нарушения боевиками режима прекращения огня с начала суток вторника по состоянию на 12.30.

Теги: #оос #ордло
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