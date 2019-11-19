Apple запретила 181 мобильное приложение, поощряющее вейпинг

Компания Apple запретила 181 мобильное приложение App Store, поощряющее вейпинг, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

Согласно сообщению, будут удалены приложения, которые контролируют температуру и подсветку вейпов, соцсети и игры, связанные с вейпингом.

Ранее Apple также запретила приложения, которые рекламируют электронные сигареты.

В ЦОЗ со ссылкой на данные Глобального опроса молодежи относительно употребления табака за 2017 год, в Украине почти каждый второй подросток имеет опыт употребления электронных сигарет, а 18% лиц в возрасте от 13 до 15 лет являются постоянными пользователями.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил о смерти, по меньшей мере, 42 чел. из-за болезней легких, вызванных электронными сигаретами. Всего зафиксировано 2,172 тыс. случаев заболеваний от вейпинга в США.

ЦОЗ подчеркивает: курение электронных сигарет повышает риск хронических обструктивных заболеваний легких, рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний. Эти изделия содержат тяжелые металлы и канцерогены, глицерин и пропиленгликоль. Регулярное использование ароматизированных жидкостей, особенно сладких, приводит к воспалению дыхательных путей, развитию опухолей, делает организм благоприятным к вирусным заболеваниям.