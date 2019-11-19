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12:49 19.11.2019

Полиция выясняет обстоятельства гибели семьи в Запорожье

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Полиция выясняет обстоятельства гибели семьи в Запорожье

В Запорожье в собственной квартире при неизвестных обстоятельствах погибла семья: мать, отец и их совершеннолетний сын.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, трагедия произошла в одной из квартир Днепровского района города. В полицию обратилась женщина с заявлением, что ее сестра долгое время не выходит на связь.

Сотрудники полиции вместе с заявительницей зашли в квартиру ее родственников, расположенной на ул.Ладожской, где и обнаружили мертвыми всю семью - женщину 1961 г.р., мужчину 1959 г.р., а также их сына 1994 г.р. У погибших хозяев квартиры обнаружены телесные повреждения. Их сын найден повешенным.

Следствие выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Теги: #полиция #смерть #запорожье
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