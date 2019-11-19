События

12:36 19.11.2019

Количество ДТП в Украине из-за вождения в нетрезвом состоянии увеличилось на 25,2%

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Количество ДТП в Украине из-за вождения в нетрезвом состоянии увеличилось на 25,2%

Количество ДТП из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения за январь-октябрь 2019 года увеличилось на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 1,004 тыс.

Как сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения со ссылкой на данные патрульной полиции Украины, в результате ДТП 1,36 тыс. человек получили травмы, 78 человек погибли.

Между тем, по данным центра, в целом 2018 год количество погибших в результате вождения в нетрезвом состоянии составило 87 человек.

Теги: #статистика #дтп #алкоголь
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