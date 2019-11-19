ГБР начало расследование причин пожара в воинской части во Львовской области

По факту пожара на территории воинской части во Львовской области было открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона Украины.

Инцидент квалифицируется по ч. 3 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе).

Расследование проводят сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований в г. Львов под процессуальным руководством военных прокуроров.

Как сообщалось, ночью 19 ноября произошел пожар в помещении штаба воинской части в Яворовском районе Львовской области. В результате пожара погиб в.и.о. командира воинской части. Ещё один офицер госпитализирован с ожогами в состоянии средней тяжести.

По предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание. Окончательная причина и размер убытков будут установлены во время расследования.