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12:29 19.11.2019

ГБР начало расследование причин пожара в воинской части во Львовской области

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ГБР начало расследование причин пожара в воинской части во Львовской области

По факту пожара на территории воинской части во Львовской области было открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона Украины.

Инцидент квалифицируется по ч. 3 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе).

Расследование проводят сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований в г. Львов под процессуальным руководством военных прокуроров.

Как сообщалось, ночью 19 ноября произошел пожар в помещении штаба воинской части в Яворовском районе Львовской области. В результате пожара погиб в.и.о. командира воинской части. Ещё один офицер госпитализирован с ожогами в состоянии средней тяжести.

По предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание. Окончательная причина и размер убытков будут установлены во время расследования.

Теги: #расследование #гбр #пожар #львовская_область
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