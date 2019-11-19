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12:15 19.11.2019

Генпрокуратура Украины с 20 ноября прекращает проведение досудебных расследований

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Генпрокуратура Украины с 20 ноября прекращает проведение досудебных расследований

Генеральная прокуратура Украины с 20 ноября 2019 года прекращает функцию досудебных расследований, однако продолжит совершать процессуальное руководство в расследованиях.

"Все незавершенные расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований (ГБР), Национальное антикоррупционное бюро Украины, Службу безопасности Украины и т. д. Вместе с тем, полномочия прокуроров выполнять процессуальные действия в пределах расследований обеспечит их непрерывность", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

После создания в ГБР специализированного управления и перехода в него следователей материалы производств будут направлены им для дальнейшей работы.

Досудебные расследования совершались прокуратурой временно. Закон Украины "О прокуратуре" не включает проведение расследований в функции ведомства. В "Переходных положениях" Конституции Украины и Уголовно-процессуального кодекса отмечается, что до создания ГБР полномочия касательно досудебных расследований осуществлялись следственными прокурорами, а после начала его работы материалы должны быть переданы другим органам досудебного расследования.

Теги: #расследование #генпрокуратура
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