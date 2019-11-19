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11:04 19.11.2019

В деле против главы ГПЗКУ и двух хлебокомбинатов о растрате 88 млн грн объявлен обвинительный акт – САП

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В деле против главы ГПЗКУ и двух хлебокомбинатов о растрате 88 млн грн объявлен обвинительный акт – САП

Обвинительный акт по делу в отношении руководителей публичных акционерных обществ "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" и "Васильковхлебпродукт" (оба – Киевская область), обвиняемых в растрате более 88 млн грн, объявлен на подготовительном заседании Высшего антикоррупционного суда Украины в понедельник.

Как сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в соцсети Facebook во вторник, в 2015 году руководитель ПАО "ГПЗКУ" подписал два договора о поставке кукурузы с ОАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" и ОАО "Василькивхлибпродукт", а в дальнейшем глава корпорации дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 млн грн и 38,5 млн грн соответственно, как предоплаты на выполнение вышеупомянутых соглашений.

"Однако следствием установлено, что товар, указанный в договорах, отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации вообще не собирался выполнять указанные соглашения. Как следствие, корпорация потеряла более 88 млн грн, которые после перечисления как предоплаты, были использованы третьими лицами на удовлетворение собственных потребностей", - говорится в сообщении.

Руководители всех трех обществ обвиняются в растрате этих средств путем злоупотребления своим служебным положением (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины). На заседании ВАКС 18 ноября прокурор САП объявил обвинительный акт. Кроме того, сторона обвинения, и сторона защиты выступили со вступительными речами. После этого коллегией суда был определен порядок и объем исследования доказательств.

Следующее заседание по этому делу назначено на 18 декабря 2019 года.

Теги: #хлебокомбинат #сап #обвинение #гпзку
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