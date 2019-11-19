Трамп пройшов планове медичне обстеження, його здоров'я у нормі

Медичне обстеження президента США Дональда Трампа у минулі вихідні було плановим, йдеться в заяві його лікаря Шона Конлі, поширеній Білим домом.

"Незважаючи на деякі підозри, у президента не було жодного болю в грудях, і він не проходив обстеження або лікування через якусь проблему (зі здоров'ям - ІФ), що потребує термінового вирішення", - йдеться в заяві Конлі.

"Говорячи конкретніше, він не проходив серцевого або неврологічного обстеження", - пояснив Конлі, додавши, що в минулі вихідні президент пройшов щорічне "планове проміжне обстеження" з метою профілактики.

У заяві наголошується, що візит президента не набув розголосу через "невизначеність графіка".

Згідно з результатами проведених аналізів, здоров'я президента в нормі.

Сам Трамп, коментуючи візит до медичного центру, написав у неділю у Twitter, що "все дуже добре".

Раніше повідомлялося, що в суботу Трамп відвідав Армійський медичний центр імені Волтера Ріда в окрузі Колумбія, що викликало сумніви у ЗМІ щодо стану здоров'я лідера США, оскільки його обстеження відбулося на кілька місяців раніше, ніж звичайно.