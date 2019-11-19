В Харькове умер раненный 12 ноября на Донбассе полковник Коростелев

В Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, офицер получил ранение во время выполнения задания в зоне проведения операции Объединенных сил 12 ноября. 18 ноября около 4 часов утра медики констатировали смерть.

Как сообщалось, 12 ноября двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете.