События

09:34 19.11.2019

В Харькове умер раненный 12 ноября на Донбассе полковник Коростелев

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В Харькове умер раненный 12 ноября на Донбассе полковник Коростелев

В Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, офицер получил ранение во время выполнения задания в зоне проведения операции Объединенных сил 12 ноября. 18 ноября около 4 часов утра медики констатировали смерть.

Как сообщалось, 12 ноября двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете.

Теги: #ордло #оос #смерть #харьков
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