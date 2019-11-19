События

09:29 19.11.2019

Во Львовской области во время пожара в воинской части погиб офицер

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Во Львовской области во время пожара в воинской части погиб офицер

В поселке Старичи, что в Яворовском районе Львовской области, на территории воинской части произошел пожар, в результате которого погиб офицер и ещё один был травмирован.

Как сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, возгорание произошло около 5 часов утра.

"Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск", - указывается в сообщении.

По данным пресс-службы главного управления ГСЧС во Львовской области, пострадавший военнослужащий госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"В результате пожара получил термический ожог спины и верхних конечностей 41-летний мужчина. В состоянии средней тяжести его госпитализировали в больницу Нововяворовска", - указывается в сообщении.

По состоянию на 08:08 пожар был ликвидирован. Для тушения привлекли 6 единиц техники и 35 пожарных.

Сотрудники службы правопорядка ВСУ и Национальной полиции Украины устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Теги: #всу #офицер #смерть #львовская_область
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