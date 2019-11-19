ЕБРР положительно оценивает эффект Команд поддержки реформ, но Украине нужно приближать их к постоянным структурам

Команды поддержки реформ способствовали усилению институционального потенциала Украины, однако дистанцию между постоянными и временными структурами необходимо сокращать, указал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в Transition Report.

"В рамках программы Команды поддержки реформ помогли улучшить темпы и качество реформ. Наилучшие результаты были отмечены в министерствах, где реформаторам удалось установить тесное сотрудничество с госслужащими… Но несмотря на важность внешней экспертизы, дистанцию между постоянными и временными структурами следует минимизировать для более устойчивого наращивания потенциала", – указал банк в отчете.

Учитывая изменчивую политическую среду в Украине, существенно важной была способность программы Ukrainian Reforms Architecture (URA) гибко оказывать поддержку новым учреждениям и быстро среагировать на неэффективное использование средств, полагают в ЕБРР.

В рамках этой программы в восьми министерствах и учреждениях работали 200 экспертов по реформам.

По оценкам экспертов ЕБРР, сокращение разрыва по качеству экономических институтов по сравнению с уровнем G7 позволило бы Украине прибавить дополнительные 1,2 процентных пункта роста в год в долгосрочной перспективе, а также на 8% сократит разрыв в уровне удовлетворенности жизнью.