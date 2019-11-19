Пристайко и Пранцкетис обсудили двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис обсудили двустороннее сотрудничество и противодействие российской агрессивной политике, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Викторас Пранцкетис заверил в твердой поддержке Украины со стороны Литвы, в том числе в рамках международных организаций с целью противодействия российской агрессивной политике. Спикер подчеркнул, что депутаты Сейма постоянно затрагивают в переговорах с международными партнерами необходимость политической поддержки Украины в ее борьбе за восстановление территориальной целостности в международно признанных границах", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД в понедельник вечером.

Стороны обменялись мнениями по координации действий в рамках ПАСЕ и скоординировали позиции по строительству трубопровода "Северный поток 2"