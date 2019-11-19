Зеленский уполномочил министра юстиции подписать договор с Иорданским королевством о передаче осужденных лиц

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра юстиции Дениса Малюська на подписание совместного договора о Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц.

"Уполномочить министра юстиции Украины Малюська Дениса Леонтьевича на подписание договора между Украиной и Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц" - говорится в распоряжении №407/2019, на официальном сайте Офиса президента Украины в понедельник вечером.

Также министр юстиции уполномочен подписать договоры об оказании взаимной правовой помощи по уголовным и гражданским делам между Украиной и Иорданским королевством.

им