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04:54 19.11.2019

Зеленский уполномочил министра юстиции подписать договор с Иорданским королевством о передаче осужденных лиц

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 Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра юстиции Дениса Малюська на подписание совместного договора о Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц.

"Уполномочить министра юстиции Украины Малюська Дениса Леонтьевича на подписание договора между Украиной и Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц" - говорится в распоряжении №407/2019, на официальном сайте Офиса президента Украины в понедельник вечером.

Также министр юстиции уполномочен подписать договоры об оказании взаимной правовой помощи по уголовным и гражданским делам между Украиной и Иорданским королевством.

 

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Теги: #договор #украина #осужденные #иордания
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