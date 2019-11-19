Мы работаем над созданием национальной стратегии онлайн-безопасности для детей - Кулеба

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил о планах создания национальной стратегии онлайн-безопасности для детей, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам Кулебы в Украине каждый пятый ребенок пострадал от сексуального насилия. При этом дети не знают, куда обращаться за помощью, часто они молчат о преступлении, и насилие продолжается.

"В современном мире одной из опасностей является и сексуальное насилие онлайн. Недавно вместе с Международным союзом электросвязи мы провели исследование, в котором приняли участие более пять тысяч детей и более пяти с половиной тысяч родителей. По его результатам, 30% опрошенных детей соглашались встретиться с человеком, с которым они познакомились онлайн. 85% родителей отмечают, что не знают, куда обращаться в случае проблемы онлайн. Сейчас мы работаем над национальной стратегией онлайн-безопасности детей", - рассказал уполномоченный по правам ребенка

Кулеба отметил важность откровенных разговоров с детьми, в том числе о рисках общения в Интернете, и выстраивания доверительных отношений.