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01:14 19.11.2019

Отказ от претензий Нафтогаза к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен – топ менеджер НАК

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Предложенный ПАО "Газпромом" (РФ) вариант отказа НАК "Нафтогаз Украины" от уже выигранных $3 млрд в Стокгольмском арбитраже в обмен на "скидку" при покупке газа экономически нецелесообразен, убежден исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Если посчитать, то эта "скидка" (в цене на газ - ИФ), о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится за 28 лет, если сравнивать только с $3 млрд, которые "Газпром" нам уже должен. Не говоря уже про новые иски", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

"То есть, только с экономической точки зрения нет никакого смысла ждать 28 лет для того, чтобы получить то, что мы получим в следующем году", - добавил Витренко.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" подал апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

В то же время "Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту его активов в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. НАК уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

"Нафтогаз" рассчитывает завершить процесс взыскания с ПАО "Газпром" около $3 млрд ($2,6 млрд плюс проценты - ИФ) до конца 2020 года.

Теги: #нафтогаз #украина
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