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00:35 19.11.2019

Переговоры по транзиту между Украиной и РФ должны продолжиться в трехстороннем формате – топ-менеджер "Нафтогаза"

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Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко убежден, что дальнейшие переговоры по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии.

"Мы надеемся, что продолжится работа в трехстороннем формате, и даже последнее предложение Газпрома мы тоже будем обсуждать в прозрачный способ в трехстороннем формате с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить справедливые, а это в нашем случае европейские условия, продолжения транзита ", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Ранее заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил, что рассчитывает на обсуждение контракта по транзиту российского газа через территорию Украины на саммите "нормандского формата" 9 декабря президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимир Путиным.

В видеокомментарии, обнародованном словацким изданием Pravda, Шефчович выразил надежду, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита и завершить газовые переговоры до конца этого года.

Теги: #транзит #рф #украина #газ
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