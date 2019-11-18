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23:43 18.11.2019

Украина имеет достаточные запасы газа и угля для прохождения отопительного сезона даже без транзита - министр

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Украина имеет достаточные запасы газа и угля для прохождения отопительного сезона даже без транзита - министр

 Украина накопила значительные запасы природного газа в подземных хранилищах и угля на складах теплоэлектростанций, которые позволят пройти зиму даже в случае прерывания транзита газа с 1 января 2020 года, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Это означает, что Украина этой зимой, даже без транзита не замерзнет", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

По его словам, традиционно наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, когда запасы в ПХГ станут меньше. В то же время проведенные оператором ГТС стресс-тесты указывают, что даже в пиковые дни максимального потребления страна сможет удовлетворить потребности украинских потребителей в газе.

Оржель также сообщил, что правительство разрабатывает механизмы недопущения резкого повышения цен на газ зимой для потребителей страны.

Как сообщалось, по состоянию на 16 ноября 2019 года Украина имеет 21 млрд 530,2 млн куб. м в своих ПХГ, что превышает показатель запасов 16 ноября 2018 года на 27,1%, 16 ноября 2017 года – на 29,3%, на 16 ноября 2016 года – на 52,5%.

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины составляют 2 млн 242,7 тыс. тонн, что выше прошлогодних запасов на 33,6%.

Теги: #транзит #рф #украина #газ
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