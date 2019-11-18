События

22:58 18.11.2019

США считают израильские поселения на палестинских территориях законными – Помпео

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США считают израильские поселения на палестинских территориях законными – Помпео

Власти США отныне не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях - это нарушение международного права, заявил в понедельник глава госдепа Майк Помпео.

"Внимательно изучив все стороны споров по юридическим аспектам, наша администрация согласилась, что строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу (Иордана - ИФ) само по себе не противоречит международному праву", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

До сих пор официально позиция Вашингтона по этому вопросу заключалась в том, что такое строительство все же нарушает международные нормы.

По сообщению западных СМИ, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже приветствовал решение США, тогда как в Палестинской администрации, напротив, осудили этот шаг.

Теги: #сша #поселения #израиль
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