США считают израильские поселения на палестинских территориях законными – Помпео

Власти США отныне не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях - это нарушение международного права, заявил в понедельник глава госдепа Майк Помпео.

"Внимательно изучив все стороны споров по юридическим аспектам, наша администрация согласилась, что строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу (Иордана - ИФ) само по себе не противоречит международному праву", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

До сих пор официально позиция Вашингтона по этому вопросу заключалась в том, что такое строительство все же нарушает международные нормы.

По сообщению западных СМИ, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже приветствовал решение США, тогда как в Палестинской администрации, напротив, осудили этот шаг.