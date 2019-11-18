Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения из-за плохих погодных условий - СМИ

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на линию разграничения на востоке Украины.

Как сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии издание Deutsche Welle, поездка Мааса на Донбасс была отменена из-за сложных погодных условий.

Ожидалось, что Маас прибудет в Харьков вечером 18 ноября, а утром 19 ноября на вертолете отправится на линию разграничения, однако из-за сильных туманов в аэропорту Харькова отменили и задержали большое количество рейсов.

Как сообщалось, Маас прибудет в Украину для подготовки предстоящего саммита в "нормандском формате". У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.