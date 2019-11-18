События

21:52 18.11.2019

Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения из-за плохих погодных условий - СМИ

1 мин читать
Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения из-за плохих погодных условий - СМИ

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на линию разграничения на востоке Украины.

Как сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии издание Deutsche Welle, поездка Мааса на Донбасс была отменена из-за сложных погодных условий.

Ожидалось, что Маас прибудет в Харьков вечером 18 ноября, а утром 19 ноября на вертолете отправится на линию разграничения, однако из-за сильных туманов в аэропорту Харькова отменили и задержали большое количество рейсов.

Как сообщалось, Маас прибудет в Украину для подготовки предстоящего саммита в "нормандском формате". У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

Теги: #украина #донбасс #маас #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:21 18.11.2019
Предложение Газпрома неприемлемо для Украины – глава Минэкоэнерго

Предложение Газпрома неприемлемо для Украины – глава Минэкоэнерго

23:17 18.11.2019
Украина имеет достаточные запасы газа и угля для прохождения отопительного сезона даже без транзита - министр

Украина имеет достаточные запасы газа и угля для прохождения отопительного сезона даже без транзита - министр

20:18 18.11.2019
Дипломаты из США знали, что Зеленский ощущал давление со стороны Трампа из-за Байдена – СМИ

Дипломаты из США знали, что Зеленский ощущал давление со стороны Трампа из-за Байдена – СМИ

15:19 18.11.2019
Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ всего на 1,2%

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ всего на 1,2%

02:15 18.11.2019
На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина

На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина

20:54 17.11.2019
В РФ заявили, что никогда не отрицали возможности возвращения Украине трех военных кораблей захваченных в Керченском проливе

В РФ заявили, что никогда не отрицали возможности возвращения Украине трех военных кораблей захваченных в Керченском проливе

18:23 17.11.2019
Сборная Украины вырвала ничью у Сербии и получила статус сеянной при жеребьевке Евро-2020

Сборная Украины вырвала ничью у Сербии и получила статус сеянной при жеребьевке Евро-2020

15:03 17.11.2019
Глава МИД Германии посетит Украину 18-19 ноября – посол

Глава МИД Германии посетит Украину 18-19 ноября – посол

08:16 17.11.2019
Президент и правительство продолжают искать инструменты удешевления кредитования -- министр экономики

Президент и правительство продолжают искать инструменты удешевления кредитования -- министр экономики

07:16 17.11.2019
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий– штаб ООС

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий– штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Прокуратура обвиняет главу Укрэксимбанка в преступных действиях в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова

Глава Минобороны: Рассматриваю возвращение Россией судов как выполнение решения Морского трибунала

Порошенко заявляет, что дело, по которому ГБР готовит ему подозрение, не имеет юридического веса

В Офисе президента встретились с Портновым и пообещали на Совете свободы слова объективно и всесторонне рассмотреть ситуацию с журналистами "Схем"

Печерский райсуд без ареста обязал главу Укрэксимбанка Гриценко за 5 дней внести залог почти в 3 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

США считают израильские поселения на палестинских территориях законными – Помпео

Задержаны 37 участников акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси, 6 человек пострадали - МВД Грузии

Прокуратура обвиняет главу Укрэксимбанка в преступных действиях в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова

Левочкин не получал от ОПЗЖ поручения обсуждать с Богданом какие-либо голосования - Рабинович

Глава Минобороны: Рассматриваю возвращение Россией судов как выполнение решения Морского трибунала

Стрельба в магазине в Оклахоме привела к гибели трех человек

Боевики 8 раз нарушили режим тишины с полуночи, пострадавших нет

В Украине началась регистрация кандидатов на местные выборы в ОТГ

Суд закрыл дело Мосийчука против Супрун без права повторного обращения

Апелляционный суд оставил без изменений приговор ученому-пенсионеру, осужденному за госизмену

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА