События

20:13 18.11.2019

Левочкин не получал от ОПЗЖ поручения обсуждать с Богданом какие-либо голосования - Рабинович

1 мин читать
Левочкин не получал от ОПЗЖ поручения обсуждать с Богданом какие-либо голосования - Рабинович

Информация о разговоре главы Офиса президента Андрея Богдана с депутатом "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Сергеем Левочкиным по поводу голосований в Верховной Раде не соответствует реальности, утверждает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Я читал интервью Богдана, где сообщалось о том, что он встречался с Левочкиным и другими людьми, и обсуждал, в частности, голосование в Верховной Раде. Хочу заявить: Левочкин или любой другой наш партиец имеют право встречаться с кем угодно. Встречался с Левочкиным? Ну, два мужчины встретились – может, выпить захотели или у них была какая-то другая тематика, но точно не обсуждались вопросы политические. Тем более, что касается голосования – тут Богдан что-то перепутал... Ни я, ни партия Левочкину не давали такого поручения", - цитирует его пресс-служба ОПЗЖ.

Рабинович подчеркнул, что никаких договоренностей между ОПЗЖ и действующей властью не существует. Он также сообщил, что ОПЗЖ готова к открытому, "не кулуарному" диалогу с властью.

Теги: #опзж #опровержение #власть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:59 15.11.2019
Увеличение в бюджете расходов на силовые структуры свидетельствует о стремлении власти построить полицейское государство – депутат от ОПЗЖ

Увеличение в бюджете расходов на силовые структуры свидетельствует о стремлении власти построить полицейское государство – депутат от ОПЗЖ

20:24 14.11.2019
"ОПЗЖ" готова поддержать установление в Украине народовластия - Медведчук

"ОПЗЖ" готова поддержать установление в Украине народовластия - Медведчук

03:41 13.11.2019
Полномочия временного президента Боливии взяла на себя сенатор Жанин Аньес

Полномочия временного президента Боливии взяла на себя сенатор Жанин Аньес

23:44 12.11.2019
СБУ опровергла сообщение СМИ о якобы слежке спецслужбы за нардепами из фракции ОПЗЖ

СБУ опровергла сообщение СМИ о якобы слежке спецслужбы за нардепами из фракции ОПЗЖ

20:05 12.11.2019
Депутаты фракции ОПЗЖ обвинили руководство СБУ в незаконной слежке

Депутаты фракции ОПЗЖ обвинили руководство СБУ в незаконной слежке

10:29 11.11.2019
Вопрос введения рынка земли должен быть вынесен на референдум - депутат от ОПЗЖ

Вопрос введения рынка земли должен быть вынесен на референдум - депутат от ОПЗЖ

10:24 11.11.2019
Вопрос введения рынка земли должен быть вынесен на референдум - депутат от ОПЗЖ

Вопрос введения рынка земли должен быть вынесен на референдум - депутат от ОПЗЖ

17:19 09.11.2019
ОПЗЖ заподозрила в предложении "Голоса" разорвать Минские соглашения национальную измену

ОПЗЖ заподозрила в предложении "Голоса" разорвать Минские соглашения национальную измену

16:40 08.11.2019
В "Оппоплатформе - За жизнь" называют проект госбюджета-2020 написанным "не для украинцев"

В "Оппоплатформе - За жизнь" называют проект госбюджета-2020 написанным "не для украинцев"

08:22 22.10.2019
Слухи о смоге над Украиной безосновательны – метеорологи

Слухи о смоге над Украиной безосновательны – метеорологи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Прокуратура обвиняет главу Укрэксимбанка в преступных действиях в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова

Глава Минобороны: Рассматриваю возвращение Россией судов как выполнение решения Морского трибунала

Порошенко заявляет, что дело, по которому ГБР готовит ему подозрение, не имеет юридического веса

В Офисе президента встретились с Портновым и пообещали на Совете свободы слова объективно и всесторонне рассмотреть ситуацию с журналистами "Схем"

Печерский райсуд без ареста обязал главу Укрэксимбанка Гриценко за 5 дней внести залог почти в 3 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура обвиняет главу Укрэксимбанка в преступных действиях в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова

Дипломаты из США знали, что Зеленский ощущал давление со стороны Трампа из-за Байдена – СМИ

Глава Минобороны: Рассматриваю возвращение Россией судов как выполнение решения Морского трибунала

Стрельба в магазине в Оклахоме привела к гибели трех человек

Боевики 8 раз нарушили режим тишины с полуночи, пострадавших нет

В Украине началась регистрация кандидатов на местные выборы в ОТГ

Суд закрыл дело Мосийчука против Супрун без права повторного обращения

Апелляционный суд оставил без изменений приговор ученому-пенсионеру, осужденному за госизмену

Порошенко заявляет, что дело, по которому ГБР готовит ему подозрение, не имеет юридического веса

В Офисе президента встретились с Портновым и пообещали на Совете свободы слова объективно и всесторонне рассмотреть ситуацию с журналистами "Схем"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА