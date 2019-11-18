Левочкин не получал от ОПЗЖ поручения обсуждать с Богданом какие-либо голосования - Рабинович

Информация о разговоре главы Офиса президента Андрея Богдана с депутатом "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Сергеем Левочкиным по поводу голосований в Верховной Раде не соответствует реальности, утверждает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Я читал интервью Богдана, где сообщалось о том, что он встречался с Левочкиным и другими людьми, и обсуждал, в частности, голосование в Верховной Раде. Хочу заявить: Левочкин или любой другой наш партиец имеют право встречаться с кем угодно. Встречался с Левочкиным? Ну, два мужчины встретились – может, выпить захотели или у них была какая-то другая тематика, но точно не обсуждались вопросы политические. Тем более, что касается голосования – тут Богдан что-то перепутал... Ни я, ни партия Левочкину не давали такого поручения", - цитирует его пресс-служба ОПЗЖ.

Рабинович подчеркнул, что никаких договоренностей между ОПЗЖ и действующей властью не существует. Он также сообщил, что ОПЗЖ готова к открытому, "не кулуарному" диалогу с властью.