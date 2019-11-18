События

19:03 18.11.2019

Боевики 8 раз нарушили режим тишины с полуночи, пострадавших нет

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Боевики 8 раз нарушили режим тишины с полуночи, пострадавших нет

Незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток, при этом потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в понедельник вечером.

Пять обстрелов пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север", остальные три – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". При этом под обстрелы не попали участки разведения сил и средств в районе пгт Станица Луганская и г.Золотое Луганской области и сел Богдановка и Петровское Волновахского района Донецкой области.

Теги: #оос #сводка
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