Апелляционный суд оставил без изменений приговор ученому-пенсионеру, осужденному за госизмену

Харьковский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор 85-летнему ученому Мехти Логунову, осужденному за госизмену.

"Коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защиты. Приговор районного суда оставлен без изменений ", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года Орджоникидзевский районный суд Харькова признал Логунова виновным в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины) за то, что тот собирал для Российской Федерации информацию о государственном оборонном заказе, который выполнялся одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.

Суд приговорил М.Логунова к 12 годам лишения свободы. Обвинение требовало более жесткого наказания - 13 лет лишения свободы. Защита требовала оправдательного приговора.

Логунов был задержан СБУ в августе 2017 года. 17 августа 2017 года глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Харькове задержан глава диверсионной группы российских спецслужб, который готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей. Правоохранители установили, что "командир" одного из незаконных вооруженных формирований террористов был завербован представителем ГРУ Генштаба ВС РФ. От российского куратора он получил задание вернуться в Харьков и сформировать диверсионную группу. Мужчине был передан перечень украинских политических и общественных деятелей, против которых российские спецслужбы дали указание организовать теракты.

Во время обысков по месту жительства задержанного в Харькове сотрудники украинской спецслужбы изъяли почти килограмм взрывчатки (по предварительным выводам - пластида), пять электродетонаторов, пистолет с глушителем, сто патронов к нему и боевой квадрокоптер, который планировалось использовать при совершении теракта. Задержанному было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.