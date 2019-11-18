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17:38 18.11.2019

Порошенко заявляет, что дело, по которому ГБР готовит ему подозрение, не имеет юридического веса

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Порошенко заявляет, что дело, по которому ГБР готовит ему подозрение, не имеет юридического веса

 Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко уверен в юридической бесперспективности дела, в рамках которого Государственное бюро расследований (ГБР) готовит ему подозрение и отмечает, что на время своего президентства ни разу не нарушал украинское законодательство.

"Я находился с визитом в Турецкой Республике, вынужден был отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину. Вернуться, чтобы продемонстрировать, что они никого не запугают, у них ничего не выйдет. Вернуться для того, чтобы четко подчеркнуть, что это дело даже не для студента-первокурсника, ни даже для юридической общественности. Это дело, с которого куры смеются", - сказал Порошенко журналистам в Киеве в понедельник.

Он отметил, что "обвинять пятого президента Украины в захвате государственной власти – это смешно". "Может, они имеют в виду времена Януковича (экс-президент Виктор Янукович - ИФ), и господин Труба (директор ГБР Роман Труба – ИФ) с господином Портновым (замглавы администрации Януковича Андрей Портнов - ИФ) решили защищать Януковича?", - сказал политик.

"Я хочу подчеркнуть, что я был избран в результате всенародных выборов, которые были признаны образцовыми. И, несмотря на то, что в течение своего президентства мне приходилось решать сверхсложные вопросы, мы находили возможность ни единого раза, ни на маленькую капельку не нарушать украинское законодательство", - подчеркнул Порошенко.

Комментируя, кто может быть заинтересован в этом производстве в его отношении, политик отметил, что Труба "является лишь исполнителем". "Заказчиком является бывшая команда Януковича, которая очень часть появляется сейчас не только в своих телеграмм-каналах, но и в органах власти. Но важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Цель ее - запугать нашу команду. Цель ее - остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Я хочу подчеркнуть: ничего у вас не получится", - резюмировал Порошенко.]

Как сообщалось, следователи центрального аппарата ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Порошенко в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. Кроме этого следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Раду о предоставлении согласия на привлечение Порошенко как действующего народного депутата к уголовной ответственности.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что проект сообщения о подозрении Порошенко изучается. При этом он не исключил, что в документы может потребоваться внести определенные правки.

Теги: #гбр #рябошапка #порошенко
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