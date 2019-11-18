В Офисе президента встретились с Портновым и пообещали на Совете свободы слова объективно и всесторонне рассмотреть ситуацию с журналистами "Схем"

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского приняли к сведению аргументы Андрея Портнова и заверили, что Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов объективно рассмотрит ситуацию с конфликтом между ним и журналистами программы "Схемы" с учетом всех обстоятельств, изложенных обеими сторонами конфликта.

"Ведь беспристрастность в расследовании каждого дела чрезвычайно важна для репутации этого новосозданного консультативно-совещательного органа при главе государства", - говорится в сообщении пресс-службы ОП в понедельник.

Портнов на встрече подчеркнул, что обеспокоен угрозой свободе слова и препятствованием его адвокатской и журналистской деятельности, поскольку является штатным телеведущим канала "112 Украина" и имеет официальное редакционное задание.

По его словам, аргументы журналистов проекта "Схемы" о том, что он якобы является публичным лицом, не имеют под собой законных оснований, ведь, согласно закону о предотвращении коррупции, таким лицом является гражданин - государственный служащий или гражданин, после пребывания которого на государственной службе не прошло трех лет.

"У меня прошло шесть лет после государственной службы. Я не политик, не являюсь государственным служащим, членом политической партии, депутатом любого уровня. В связи с этим я считаю, что это полугодовое наблюдение за мной является проведением в отношении меня незаконных оперативно-технических действий под видом журналистской деятельности. Ведь если за шесть месяцев не выходит ни один сюжет, то это наблюдение и незаконные оперативно-технические действия", - отметил Портнов.

Он добавил, что постоянная слежка за ним препятствует также его адвокатской деятельности, ведь "если все его встречи фиксируются, то мало кто захочет стать клиентом такого адвоката".

Сам Портнов в своем Телеграм-канале написал, что его встреча с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко состоялась "по итогам предыдущего заседания Совета по свободе слова и защиты журналистов, в рамках которого функционеры "Радио Свобода" дезинформировали руководство страны о проблемах с безопасностью их журналистов".

Как сообщалось, на прошлой неделе Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов заслушал информацию о расследовании производств об угрозах журналистам "Радио Свобода" и обнародования их персональных данных.

Представители Национальной полиции и Министерства внутренних дел сообщили, что 6 ноября было открыто уголовное производство на основании информации о том, что бывший первый заместитель главы администрации президента Андрей Портнов совершил действия, направленные на воспрепятствование законной журналистской деятельности, а именно - опубликовал на своем канале в мессенджере Телеграм персональные данные водителя съемочной группы "Радио Свобода", которая расследует его деятельность. В рамках расследования допрошены журналиста "Радио Свобода" Михаил Ткач и водитель автомобиля съемочной группы.

Вместе с тем в Нацполицию также поступило заявление представителя Портнова о препятствовании его профессиональной деятельности как журналиста и сборе конфиденциальной информации о нем.