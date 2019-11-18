Печерский райсуд без ареста обязал главу Укрэксимбанка Гриценко за 5 дней внести залог почти в 3 млн грн

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка (Киев) Александру Гриценко в виде залога в размере 1,561 тыс. прожиточного минимума для работоспособных лиц, или 2,999 млн грн без содержания под стражей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" из зала суда в понедельник, на внесение указанной суммы суд отвел пять дней.

Прокурор просил более строгие меры: взятие Гриценко под стражу на 50 дней с альтернативой внесения залога 100 млн грн, однако суд определил более мягкие обеспечительные меры, обязав подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля, а также уведомлять прокурора о смене места жительства и места работы.