События

16:58 18.11.2019

Печерский райсуд без ареста обязал главу Укрэксимбанка Гриценко за 5 дней внести залог почти в 3 млн грн

1 мин читать
Печерский райсуд без ареста обязал главу Укрэксимбанка Гриценко за 5 дней внести залог почти в 3 млн грн

 Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка (Киев) Александру Гриценко в виде залога в размере 1,561 тыс. прожиточного минимума для работоспособных лиц, или 2,999 млн грн без содержания под стражей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" из зала суда в понедельник, на внесение указанной суммы суд отвел пять дней.

Прокурор просил более строгие меры: взятие Гриценко под стражу на 50 дней с альтернативой внесения залога 100 млн грн, однако суд определил более мягкие обеспечительные меры, обязав подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля, а также уведомлять прокурора о смене места жительства и места работы.

Теги: #укрэксимбанк #суд #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:57 18.11.2019
Укрэксимбанк разместил десятилетние еврооблигации на $100 млн под 9,95%

Укрэксимбанк разместил десятилетние еврооблигации на $100 млн под 9,95%

16:26 18.11.2019
Высокий суд Лондона предоставил экс-владельцам ПриватБанка дополнительное время для подготовки к защите по делу банка до 10 января 2020 г. - источник

Высокий суд Лондона предоставил экс-владельцам ПриватБанка дополнительное время для подготовки к защите по делу банка до 10 января 2020 г. - источник

16:22 18.11.2019
Суд разрешил выпустить Гриценко из "клетки" к адвокатам на время заседания по мере пресечения

Суд разрешил выпустить Гриценко из "клетки" к адвокатам на время заседания по мере пресечения

15:26 18.11.2019
Прокуратура просит ареста главы Укрэксимбанка с альтернативой залога 100 млн грн

Прокуратура просит ареста главы Укрэксимбанка с альтернативой залога 100 млн грн

13:54 18.11.2019
Суд взял под стражу рецидивиста, выманившего у пенсионера сумму, эквивалентную 1,1 млн грн

Суд взял под стражу рецидивиста, выманившего у пенсионера сумму, эквивалентную 1,1 млн грн

13:53 18.11.2019
Экс-владельцы ПриватБанка просят Лондонский суд время для подготовки к защите по делу банка

Экс-владельцы ПриватБанка просят Лондонский суд время для подготовки к защите по делу банка

23:30 17.11.2019
Менеджмент Укрэксимбанка заявляет о бесперебойной его работе, несмотря на задержания главы правления

Менеджмент Укрэксимбанка заявляет о бесперебойной его работе, несмотря на задержания главы правления

20:52 16.11.2019
Гриценко задержан с нарушением закона, считает его адвокат

Гриценко задержан с нарушением закона, считает его адвокат

17:14 16.11.2019
Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры

16:40 16.11.2019
Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры – Гитлянская

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры – Гитлянская

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко заявляет, что дело, по которому ГБР готовит ему подозрение, не имеет юридического веса

В Офисе президента встретились с Портновым и пообещали на Совете свободы слова объективно и всесторонне рассмотреть ситуацию с журналистами "Схем"

Из-за тумана в харьковском аэропорту отменяют и задерживают рейсы

Генпрокуратура изучает документы от ГБР по подозрению Порошенко, возможно, в них будут внесены правки – Рябошапка

После возвращения из РФ трех задержанных в Керченском проливе украинских суден состоится их проверка и экспертиза - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко заявляет, что дело, по которому ГБР готовит ему подозрение, не имеет юридического веса

В Офисе президента встретились с Портновым и пообещали на Совете свободы слова объективно и всесторонне рассмотреть ситуацию с журналистами "Схем"

Провокация с участием Ляшко и Геруса может повлечь серьезные последствия, отмечает генпрокурор

Из-за тумана в харьковском аэропорту отменяют и задерживают рейсы

Генпрокуратура изучает документы от ГБР по подозрению Порошенко, возможно, в них будут внесены правки – Рябошапка

В ГБР создано подразделение по расследованию дел Майдана - Труба

После возвращения из РФ трех задержанных в Керченском проливе украинских суден состоится их проверка и экспертиза - МИД

В Киеве за месяц патрулирования полосы общественного транспорта выписано штрафов почти на 4,5 млн грн - КГГА

В Тбилиси начались задержания участников акции оппозиции, полиция разгоняет активистов водометами

Стартовал пилотный проект по внедрению инструментов Google в Кабмине – Дубилет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА