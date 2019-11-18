Из-за тумана в харьковском аэропорту отменяют и задерживают рейсы

Из-за сильного тумана в понедельник в Международном аэропорту "Харьков" отменен ряд рейсов.

Как сообщается на странице аэропорта в соцсети Facebook, отменены рейсы Харьков-Киев PS 024 (МАУ), Харьков-Стамбул TK 6882 (Turkish Airlines), Киев-Харьков PS 794 (МАУ), Стамбул-Харьков TK 1473 (Turkish Airlines) и Стамбул-Харьков TK 6881 (Turkish Airlines).

Кроме того, задерживается вылет самолета на Шарм-эль-Шейх PQ 7121 (SkyUp Airlines) до 19:50, на Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines) - до 17:24. Рейс из Киева PQ 161 (SkyUp Airlines) задержан до 18:40, а из Стамбула PC 426 (Pegasus Airlines) - до 16:30.