События

16:55 18.11.2019

Из-за тумана в харьковском аэропорту отменяют и задерживают рейсы

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Из-за тумана в харьковском аэропорту отменяют и задерживают рейсы

 Из-за сильного тумана в понедельник в Международном аэропорту "Харьков" отменен ряд рейсов.

Как сообщается на странице аэропорта в соцсети Facebook, отменены рейсы Харьков-Киев PS 024 (МАУ), Харьков-Стамбул TK 6882 (Turkish Airlines), Киев-Харьков PS 794 (МАУ), Стамбул-Харьков TK 1473 (Turkish Airlines) и Стамбул-Харьков TK 6881 (Turkish Airlines).

Кроме того, задерживается вылет самолета на Шарм-эль-Шейх PQ 7121 (SkyUp Airlines) до 19:50, на Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines) - до 17:24. Рейс из Киева PQ 161 (SkyUp Airlines) задержан до 18:40, а из Стамбула PC 426 (Pegasus Airlines) - до 16:30.

Теги: #авиарейсы #харьков #аэропорт
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