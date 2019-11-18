События

15:40 18.11.2019

После возвращения из РФ трех задержанных в Керченском проливе украинских суден состоится их проверка и экспертиза - МИД

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После возвращения из РФ трех задержанных в Керченском проливе украинских суден состоится их проверка и экспертиза - МИД

По возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу", задержанных с применением оружия в районе Керченского пролива, будет осуществлена их тщательная проверка и экспертиза для выяснения, были ли из них изъяты оборудование и документация.

"После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, были ли из них изъяты оборудование и документация", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины на странице в Facebook в понедельник.

В ведомстве напомнили, что, несмотря на возвращение моряков и кораблей, продолжается спор о нарушении Россией иммунитетов трех военно-морских судов и 24 членов их экипажей, и уже 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушанья, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела.

Теги: #крым #экспертиза #корабли #мид
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