После возвращения из РФ трех задержанных в Керченском проливе украинских суден состоится их проверка и экспертиза - МИД

По возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу", задержанных с применением оружия в районе Керченского пролива, будет осуществлена их тщательная проверка и экспертиза для выяснения, были ли из них изъяты оборудование и документация.

"После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, были ли из них изъяты оборудование и документация", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины на странице в Facebook в понедельник.

В ведомстве напомнили, что, несмотря на возвращение моряков и кораблей, продолжается спор о нарушении Россией иммунитетов трех военно-морских судов и 24 членов их экипажей, и уже 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушанья, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела.