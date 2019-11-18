В Киеве за месяц патрулирования полосы общественного транспорта выписано штрафов почти на 4,5 млн грн - КГГА

В Киеве правоохранители по результатам патрулирования с 15 октября по 14 ноября полосы движения общественного транспорта вынесли 8,6 тыс. постановлений на сумму штрафов почти 4,5 млн грн, сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

"Мы уже можем отчитаться о первых результатах мероприятий по усилению контроля трафика главных узлов и улиц Киева. В частности, доказало свою эффективность патрулирование полос общественного транспорта. Как видим, результаты потрясающие. Мы работаем совместно с полицией в часы пик утром и вечером - с 7:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00. Всего за месяц (с 15 октября по 14 ноября) вынесено 8,6 тыс. постановлений на почти 4,5 млн грн", - приводит слова Бахматова пресс-служба КГГА.