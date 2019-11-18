События

15:33 18.11.2019

В Тбилиси начались задержания участников акции оппозиции, полиция разгоняет активистов водометами

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Полиция в Тбилиси начала силовые действия по разблокированию входов в здание парламента.

Десятки участников акции протеста пытаются оказывать сопротивление, однако под давлением превосходящих сил полиции им приходится отступать.

В эти минуты сотрудники спецназа оттесняют участников акции от ворот парламента и снимают с них установленные оппозиционерами замки.

Пока спецназовцы только оттесняют щитами собравшихся, которые с поднятыми руками отступают, передает корреспондент "Интерфакса".

После очередного предупреждения лидерам оппозиции разойтись спецназовцы продолжили натиск против участников акции, которые изменили тактику сопротивления и сели на дорогу.

Со стороны полиции сделано предупреждение о применении спецсредств, после чего были применены водяные пушки (водометы) против оппозиционеров.

После этого начались задержания участников акции.

Спецназ продолжает оттеснять несколько десятков оппозиционеров.

Протестная акция оппозиции с требованием роспуска парламента и назначения досрочных выборов началась накануне. Десятки оппозиционеров провели ночь у здания парламента, заблокировав все входы и перекрыв близлежащие улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.

Причиной протестов стало то, что 14 ноября парламент Грузии не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Ранее с инициативой о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году выступил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг не получило необходимой поддержки.

Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против, не могли действовать самостоятельно и обвиняют в провале законопроекта Иванишвили.

Теги: #акции_протеста #грузия
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