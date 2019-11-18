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15:26 18.11.2019

Прокуратура просит ареста главы Укрэксимбанка с альтернативой залога 100 млн грн

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Прокуратура просит ареста главы Укрэксимбанка с альтернативой залога 100 млн грн

Прокурор ходатайствует о мере пресечения для главы Укрэксимбанка (Киев) Александра Гриценко в виде залога в размере 100 млн грн и взятии его под стражу на 50 дней во время заседания в Печерском райсуде Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", заседание по избранию меры пресечения началось около 14:00 понедельник.

Как сообщалось, 16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, задержали главу Укрэксимбанка Гриценко.

По мнению адвоката Гриценко, задержание было проведено без постановления суда с грубыми нарушениями закона без законных оснований.

Гриценко был назначен на должность главы правления Укрэксимбанка в августе 2014 года.

Теги: #укрэксимбанк #прокуратура #залог #гриценко
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