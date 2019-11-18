События

13:54 18.11.2019

Суд взял под стражу рецидивиста, выманившего у пенсионера сумму, эквивалентную 1,1 млн грн

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Суд взял под стражу рецидивиста, выманившего у пенсионера сумму, эквивалентную 1,1 млн грн

 Московский райсуд Харькова избрал меру пресечения 28-летнему ранее неоднократно судимому за умышленные корыстные преступления мужчине, подозреваемого в том, что он мошенническим путем выманил у 81-летнего пенсионера сумму эквивалентную 1,1 млн.грн (ч.3 и ч.4 ст.190 УК Украины).

"Мужчину арестовали сроком на 60 суток", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, вечером 8 ноября подозреваемый позвонил пенсионеру, сказал, что его дочь сбила мужчину, и на лечение необходимо 17 тыс.долл. Спустя менее часа после получения требуемой суммы, подозреваемый перезвонил, сказал, что "пострадавший" в ДТП скончался и нужны еще деньги для решения вопроса о не привлечения дочери пенсионера к уголовной ответственности. 81-летний мужчина передал ему еще 5,4 тыс.долл, 7 тыс.евро и 37 тыс.грн.

В общей сложности телефонный мошенник завладел деньгами на общую сумму 1млн 109 тыс.грн.

Теги: #суд #харьков #мошенник
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