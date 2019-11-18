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13:53 18.11.2019

Экс-владельцы ПриватБанка просят Лондонский суд время для подготовки к защите по делу банка

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Экс-владельцы ПриватБанка просят Лондонский суд время для подготовки к защите по делу банка

 Экс-владельцы ПриватБанка (Киев) Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов 15 ноября обратились к лондонскому судье с просьбой предоставить им дополнительное время для подготовки к защите по делу банка, сообщает специализированный британский ресурс law360.co.uk.

Согласно его данным, адвокат Майкл Булс, представляющий Коломойского, попросил судью Высокого суда Брайана Ролингса дать ему время до 25 февраля.

В свою очередь адвокат ПриватБанка Эндрю Хантер заявил: неоправданно предполагать, что обвиняемые еще не провели подробную подготовку к претензиям банка.

Как сообщалось, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также предположительно связанных с ними британских компаний.

Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка, посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова.

Однако апелляционный суд Англии и Уэльса 15 октября 2019 года удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка. Предписание суда о всемирном аресте активов на сумму свыше $2,5 млрд, которое было получено в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (а с учетом процентов – $3 млрд), как заявлено в исковых требованиях.

Предполагается, что в начале 2020 года должны пройти процессуальные слушания, на которых будет установлен график рассмотрения дела. Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" эксперт, пожелавший остаться неназванным, рассмотрение дела по сути ожидается не ранее втором половины 2021 года.

Теги: #боголюбов #лондон #приватбанк #суд #коломойский
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