ВАКС во вторник рассмотрит дело Насирова по сути

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил на 19 ноября рассмотрение по сути дела, в котором фигурирует экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров.

"В Высшем антикоррупционном суде состоится рассмотрение дела по сути по обвинению бывшего главы и руководителя одного из департаментов Государственной фискальной службы Украины. Заседание состоится 19 ноября в 16:15 ", - сообщает пресс-служба ВАКС в "Фейсбук" в понедельник.

Как сообщалось, в ночь на 3 марта 2017 года Насиров задержан детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования дела о реструктуризации рентных платежей за добычу газа компаний, связанных с народным депутатом Александром Онищенко, который покинул Украину и проживает за ее пределами.

САП в ноябре 2017 года утвердила и направила в суд обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Насирова, а также руководителя департамента ГФС. Шевченковский райсуд Киева 27 ноября 2017 года принял решение о рассмотрении по существу этого обвинительного акта.

Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.

17 мая Насиров подал ходатайство относительно передачи его уголовного производства для рассмотрения в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).